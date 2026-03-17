Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Profitable Manhattan Associates-Investition?
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Manhattan Associates von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Manhattan Associates-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Manhattan Associates-Aktie bei 143,46 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Manhattan Associates-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,971 Manhattan Associates-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (141,23 USD), wäre die Investition nun 984,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,55 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Manhattan Associates eine Börsenbewertung in Höhe von 8,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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