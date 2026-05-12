NASDAQ Composite Index-Titel Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Manhattan Associates von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Manhattan Associates-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Manhattan Associates-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 172,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Manhattan Associates-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,579 Manhattan Associates-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.05.2026 79,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 137,73 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 20,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Manhattan Associates belief sich zuletzt auf 8,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at