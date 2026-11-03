MarketAxess Holdings Aktie

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WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

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Frühes Investment 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MarketAxess von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MarketAxess-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden MarketAxess-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 147,80 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,659 MarketAxess-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 196,21 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Papiers am 02.11.2026 auf 165,48 USD belief. Damit wäre die Investition 11,96 Prozent mehr wert.

MarketAxess wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,82 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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