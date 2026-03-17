NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel hätte eine Investition in MarketAxess von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen MarketAxess-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 513,00 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 19,493 MarketAxess-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 515,20 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Papiers am 16.03.2026 auf 180,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,85 Prozent verringert.

Insgesamt war MarketAxess zuletzt 6,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at