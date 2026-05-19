MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|Performance unter der Lupe
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das MarketAxess-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren MarketAxess-Anteile an diesem Tag 133,14 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 75,109 MarketAxess-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 598,62 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 18.05.2026 auf 141,11 USD belief. Mit einer Performance von +5,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
MarketAxess war somit zuletzt am Markt 4,91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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