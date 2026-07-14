NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

MarketAxess-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die MarketAxess-Aktie bei 151,51 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,600 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der MarketAxess-Aktie auf 115,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 761,47 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,85 Prozent.

MarketAxess wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at