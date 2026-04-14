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MarketAxess Holdings Aktie

MarketAxess Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

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Profitable MarketAxess-Investition? 14.04.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen MarketAxess-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das MarketAxess-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der MarketAxess-Aktie betrug an diesem Tag 534,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,187 MarketAxess-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32,64 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Anteils am 13.04.2026 auf 174,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 67,36 Prozent.

Am Markt war MarketAxess jüngst 6,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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