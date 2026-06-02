NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MarketAxess von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in MarketAxess eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 281,51 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die MarketAxess-Aktie investierten, hätten nun 3,552 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 459,27 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Papiers am 01.06.2026 auf 129,29 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 54,07 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess belief sich zuletzt auf 4,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at