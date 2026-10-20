NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MarketAxess von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem MarketAxess-Papier statt. Zur Schlussglocke waren MarketAxess-Anteile an diesem Tag 235,38 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,425 MarketAxess-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (164,53 USD), wäre das Investment nun 69,90 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30,10 Prozent verringert.

Insgesamt war MarketAxess zuletzt 5,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at