MarketAxess Holdings Aktie

MarketAxess Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende MarketAxess-Investition? 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in MarketAxess-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das MarketAxess-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 535,71 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,867 MarketAxess-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 179,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 334,81 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 334,81 USD entspricht einer negativen Performance von 66,52 Prozent.

Der MarketAxess-Wert an der Börse wurde auf 6,65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MarketAxess Holdings Inc.

mehr Nachrichten