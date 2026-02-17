NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in MarketAxess-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das MarketAxess-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 535,71 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,867 MarketAxess-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 179,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 334,81 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 334,81 USD entspricht einer negativen Performance von 66,52 Prozent.

Der MarketAxess-Wert an der Börse wurde auf 6,65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at