NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde die MarketAxess-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 216,35 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das MarketAxess-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,622 MarketAxess-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 761,59 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Anteils am 30.03.2026 auf 164,77 USD belief. Mit einer Performance von -23,84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von MarketAxess belief sich zuletzt auf 5,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at