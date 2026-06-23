NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem MarketAxess-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 220,81 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,529 MarketAxess-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 530,41 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 22.06.2026 auf 117,12 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 46,96 Prozent verkleinert.

MarketAxess markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at