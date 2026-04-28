NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem MarketAxess-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 218,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45,739 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 324,25 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Anteils am 27.04.2026 auf 160,13 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,76 Prozent abgenommen.

MarketAxess wurde am Markt mit 5,80 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at