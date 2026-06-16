NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MarketAxess von vor 10 Jahren bedeutet

Am 16.06.2016 wurde die MarketAxess-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des MarketAxess-Papiers betrug an diesem Tag 142,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,702 MarketAxess-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 121,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,90 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 15,10 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess belief sich zuletzt auf 4,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at