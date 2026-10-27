NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine MarketAxess-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem MarketAxess-Papier statt. Zur Schlussglocke waren MarketAxess-Anteile an diesem Tag 403,47 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,478 MarketAxess-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 409,00 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Anteils am 26.10.2026 auf 165,02 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,10 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete MarketAxess eine Marktkapitalisierung von 5,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at