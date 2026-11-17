Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MarketAxess gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit MarketAxess-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 228,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,383 MarketAxess-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 725,04 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Papiers am 16.11.2026 auf 165,44 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,50 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für MarketAxess eine Börsenbewertung in Höhe von 5,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at