MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|MarketAxess-Stockdividende
|
11.06.2026 16:36:36
NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess-Aktie: Über diese Dividende können sich MarketAxess-Aktionäre freuen
Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel MarketAxess am 10.06.2026 eine Dividende in Höhe von 3,04 USD beschlossen. Damit wurde die MarketAxess-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,70 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von MarketAxess beläuft sich auf 115,20 Mio. USD. Damit wurde die MarketAxess-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2,22 Prozent erhöht.
MarketAxess-Dividenden-Rendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte das MarketAxess-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 116,11 USD. MarketAxess verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,68 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,31 Prozent.
Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren sank der MarketAxess-Aktienkurs via NASDAQ um 57,05 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -55,58 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie MarketAxess
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3,12 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 2,68 Prozent bedeuten.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel MarketAxess
Die Dividenden-Aktie MarketAxess gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 4,133 Mrd. USD wert. Das KGV von MarketAxess beträgt aktuell 27,29. Der Umsatz von MarketAxess belief sich in 2025 auf 849,200 Mio. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 6,64 USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!