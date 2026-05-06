NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So hoch ist die Marten Transport-Dividendenzahlung

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport am 05.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,24 USD je Aktie beschlossen. Die Dividende wurde somit gemäß der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst. Alles in allem zahlt Marten Transport 19,56 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 0,102 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte der Marten Transport-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 14,68 USD. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 2,11 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,54 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren verringerte sich der Aktienkurs von Marten Transport via NASDAQ um 28,67 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -5,39 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Marten Transport- Dividendenprognose

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,63 Prozent zurückgehen.

Marten Transport-Schlüsseldaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Marten Transport beläuft sich aktuell auf 1,191 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Marten Transport weist aktuell ein KGV von 53,18 auf. 2025 setzte Marten Transport 883,650 Mio. USD um und erzielte ein EPS von 0,21 USD.

Redaktion finanzen.at