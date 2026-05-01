Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Profitable Marten Transport-Anlage?
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01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marten Transport von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Marten Transport-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Marten Transport-Papier 11,20 USD wert. Bei einem Marten Transport-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,318 Marten Transport-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 346,91 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Papiers am 30.04.2026 auf 15,08 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 34,69 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Marten Transport betrug jüngst 1,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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