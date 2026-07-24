NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marten Transport von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Marten Transport-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Marten Transport-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 77,268 Marten Transport-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Marten Transport-Papiere wären am 23.07.2026 1 304,28 USD wert, da der Schlussstand 16,88 USD betrug. Damit wäre die Investition 30,43 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Marten Transport eine Marktkapitalisierung von 1,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at