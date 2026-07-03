NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marten Transport von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Marten Transport-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,65 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Marten Transport-Aktie investierten, hätten nun 73,260 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 279,12 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 02.07.2026 auf 17,46 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +27,91 Prozent.

Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at