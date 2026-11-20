Bei einem frühen Marten Transport-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marten Transport-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Marten Transport-Anteile betrug an diesem Tag 9,42 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hat, hat nun 10,616 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,60 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 19.11.2026 auf 12,02 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,60 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Marten Transport belief sich zuletzt auf 981,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at