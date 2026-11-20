Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Lohnendes Marten Transport-Investment?
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marten Transport von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marten Transport-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Marten Transport-Anteile betrug an diesem Tag 9,42 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hat, hat nun 10,616 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,60 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 19.11.2026 auf 12,02 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,60 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Marten Transport belief sich zuletzt auf 981,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marten Transport Ltd.
Analysen zu Marten Transport Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marten Transport Ltd.
|11,75
|-2,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.