NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marten Transport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Marten Transport-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Marten Transport-Aktie bei 13,33 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 75,019 Marten Transport-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 046,51 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 09.04.2026 auf 13,95 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,65 Prozent zugenommen.

Marten Transport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at