Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Marten Transport-Investment
|
10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marten Transport-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Marten Transport-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Marten Transport-Aktie bei 13,33 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 75,019 Marten Transport-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 046,51 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 09.04.2026 auf 13,95 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,65 Prozent zugenommen.
Marten Transport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marten Transport Ltd.
Analysen zu Marten Transport Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marten Transport Ltd.
|14,01
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.