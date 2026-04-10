Marten Transport Aktie

Marten Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marten Transport-Investment 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marten Transport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Marten Transport-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Marten Transport-Aktie bei 13,33 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 75,019 Marten Transport-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 046,51 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 09.04.2026 auf 13,95 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,65 Prozent zugenommen.

Marten Transport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Marten Transport Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Marten Transport Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Marten Transport Ltd. 14,01 0,43% Marten Transport Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:32 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen