Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Profitables Marten Transport-Investment?
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03.04.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marten Transport von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.04.2016 wurde die Marten Transport-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Marten Transport-Aktie bei 11,20 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,932 Marten Transport-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Marten Transport-Aktie auf 13,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,99 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,99 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Marten Transport belief sich zuletzt auf 1,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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