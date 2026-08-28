NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marten Transport von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Marten Transport-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marten Transport-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,86 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marten Transport-Aktie investiert, befänden sich nun 8,432 Marten Transport-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 121,92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Marten Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 1,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at