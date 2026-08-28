Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Marten Transport-Investment
|
28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marten Transport von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marten Transport-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,86 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marten Transport-Aktie investiert, befänden sich nun 8,432 Marten Transport-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 121,92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,92 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Marten Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 1,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marten Transport Ltd.
Analysen zu Marten Transport Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marten Transport Ltd.
|14,36
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.