Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Marten Transport-Anlage im Blick
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marten Transport-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Marten Transport-Papier statt. Diesen Tag beendete das Marten Transport-Papier bei 10,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Marten Transport-Papier investiert hätte, befänden sich nun 92,937 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 12,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 193,31 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,33 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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