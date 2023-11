NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Marten Transport-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Marten Transport-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,737 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,71 USD gerechnet, wäre die Investition nun 88,63 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11,37 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Marten Transport eine Börsenbewertung in Höhe von 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at