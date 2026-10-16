Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Marten Transport-Performance
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16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marten Transport von vor 10 Jahren verdient
Am 16.10.2016 wurden Marten Transport-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 11,82 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hat, hat nun 84,602 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 090,52 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 15.10.2026 auf 12,89 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 090,52 USD, was einer positiven Performance von 9,05 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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