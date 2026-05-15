NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Marten Transport-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Marten Transport-Anteile betrug an diesem Tag 20,65 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marten Transport-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,843 Marten Transport-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 75,30 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 14.05.2026 auf 15,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,70 Prozent.

Jüngst verzeichnete Marten Transport eine Marktkapitalisierung von 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at