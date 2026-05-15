Marten Transport Aktie

Marten Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Marten Transport-Anlage? 15.05.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Marten Transport-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Marten Transport-Anteile betrug an diesem Tag 20,65 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marten Transport-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,843 Marten Transport-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 75,30 USD, da sich der Wert einer Marten Transport-Aktie am 14.05.2026 auf 15,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,70 Prozent.

Jüngst verzeichnete Marten Transport eine Marktkapitalisierung von 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Marten Transport Ltd.

mehr Nachrichten