NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Marten Transport-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Marten Transport-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Marten Transport-Papier an diesem Tag 22,50 USD wert. Bei einem Marten Transport-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,444 Marten Transport-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Marten Transport-Papiere wären am 19.02.2026 60,58 USD wert, da der Schlussstand 13,63 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,42 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Marten Transport belief sich jüngst auf 1,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at