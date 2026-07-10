NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marten Transport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.07.2023 wurde das Marten Transport-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Marten Transport-Papier bei 20,59 USD. Bei einem Marten Transport-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 485,673 Marten Transport-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.07.2026 8 479,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,20 Prozent verringert.

Marten Transport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at