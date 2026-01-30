Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Profitabler Marten Transport-Einstieg?
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marten Transport-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das Marten Transport-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,309 Marten Transport-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,06 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 29.01.2026 auf 12,69 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 80,06 USD entspricht einer negativen Performance von 19,94 Prozent.
Insgesamt war Marten Transport zuletzt 1,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marten Transport Ltd.
Analysen zu Marten Transport Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marten Transport Ltd.
|12,30
|-3,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.