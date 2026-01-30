NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marten Transport-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Marten Transport gewesen.

Das Marten Transport-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,309 Marten Transport-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,06 USD, da sich der Wert eines Marten Transport-Anteils am 29.01.2026 auf 12,69 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 80,06 USD entspricht einer negativen Performance von 19,94 Prozent.

Insgesamt war Marten Transport zuletzt 1,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at