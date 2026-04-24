Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Frühe Anlage
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24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Marten Transport-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Marten Transport-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Marten Transport-Papier 16,90 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,917 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Marten Transport-Papiers auf 14,83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,25 Prozent.
Marten Transport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,21 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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