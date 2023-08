NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Marten Transport angefallen

Wer vor Jahren in Marten Transport-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Marten Transport-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Marten Transport-Papier bei 22,60 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marten Transport-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,248 Marten Transport-Anteilen. Die gehaltenen Marten Transport-Aktien wären am 17.08.2023 952,21 USD wert, da der Schlussstand 21,52 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,78 Prozent.

Zuletzt verbuchte Marten Transport einen Börsenwert von 1,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at