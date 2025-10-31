Marten Transport Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Marten Transport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Marten Transport von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das Marten Transport-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Marten Transport-Anteile an diesem Tag 18,77 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,328 Marten Transport-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2025 52,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,84 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 47,58 Prozent.
Der Börsenwert von Marten Transport belief sich zuletzt auf 799,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
