Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Performance im Blick
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Mercantile Bank-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 23,29 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 4,294 Mercantile Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.05.2026 auf 52,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 124,04 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank bezifferte sich zuletzt auf 899,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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