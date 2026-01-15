NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden Mercantile Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21,71 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Mercantile Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 460,617 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.01.2026 22 901,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,72 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 129,02 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Mercantile Bank belief sich jüngst auf 789,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at