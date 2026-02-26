NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Mercantile Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 34,57 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 289,268 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercantile Bank-Aktie auf 53,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 496,09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,96 Prozent angezogen.

Mercantile Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 899,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at