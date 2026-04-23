NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercantile Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Mercantile Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 28,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,783 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 753,74 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Anteils am 22.04.2026 auf 50,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,37 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Mercantile Bank betrug jüngst 887,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at