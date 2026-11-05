Mercantile Bank Aktie

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WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

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Mercantile Bank-Investment 05.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Mercantile Bank gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Mercantile Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Mercantile Bank-Aktie letztlich bei 34,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 288,268 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 17 745,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,56 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 745,75 USD entspricht einer Performance von +77,46 Prozent.

Der Börsenwert von Mercantile Bank belief sich jüngst auf 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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