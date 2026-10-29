Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Profitable Mercantile Bank-Anlage?
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Mercantile Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Mercantile Bank-Aktie bei 43,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Mercantile Bank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,105 Mercantile Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 60,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 393,95 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,39 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercantile Bank Corp.
Analysen zu Mercantile Bank Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mercantile Bank Corp.
|59,81
|-1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.