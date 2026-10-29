NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercantile Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Mercantile Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Mercantile Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Mercantile Bank-Aktie bei 43,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Mercantile Bank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,105 Mercantile Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 60,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 393,95 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,39 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at