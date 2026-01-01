NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mercantile Bank-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 33,48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mercantile Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 2,987 Mercantile Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143,67 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Papiers am 31.12.2025 auf 48,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,67 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Mercantile Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 780,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at