NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Mercantile Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mercantile Bank-Anteile bei 30,51 USD. Bei einem Mercantile Bank-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,776 Mercantile Bank-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 828,58 USD, da sich der Wert einer Mercantile Bank-Aktie am 24.06.2026 auf 55,79 USD belief. Damit wäre die Investition um 82,86 Prozent gestiegen.

Alle Mercantile Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 949,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at