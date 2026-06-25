Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Profitable Mercantile Bank-Investition?
|
25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Mercantile Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mercantile Bank-Anteile bei 30,51 USD. Bei einem Mercantile Bank-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,776 Mercantile Bank-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 828,58 USD, da sich der Wert einer Mercantile Bank-Aktie am 24.06.2026 auf 55,79 USD belief. Damit wäre die Investition um 82,86 Prozent gestiegen.
Alle Mercantile Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 949,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!