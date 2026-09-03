NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mercantile Bank-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Mercantile Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Mercantile Bank-Anteile betrug an diesem Tag 48,71 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205,297 Mercantile Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (61,00 USD), wäre das Investment nun 12 523,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank belief sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at