Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Profitable Mercantile Bank-Anlage?
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Mercantile Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Mercantile Bank-Anteile betrug an diesem Tag 48,71 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205,297 Mercantile Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (61,00 USD), wäre das Investment nun 12 523,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank belief sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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