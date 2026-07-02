NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercantile Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mercantile Bank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Mercantile Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23,79 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 420,345 Mercantile Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 57,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 136,19 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 24 136,19 USD, was einer positiven Performance von 141,36 Prozent entspricht.

Alle Mercantile Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 996,86 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at