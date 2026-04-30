NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercantile Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Mercantile Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,28 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Mercantile Bank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 309,789 Mercantile Bank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 703,22 USD, da sich der Wert eines Mercantile Bank-Papiers am 29.04.2026 auf 50,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,03 Prozent gesteigert.

Mercantile Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 899,70 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at