NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mercantile Bank-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Mercantile Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,05 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie investiert hat, hat nun 4,535 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.02.2026 243,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,73 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 143,67 Prozent.

Am Markt war Mercantile Bank jüngst 929,47 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at