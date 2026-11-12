Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|Frühe Investition
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercantile Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mercantile Bank-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Mercantile Bank-Aktie an diesem Tag bei 36,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Mercantile Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,732 Mercantile Bank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 61,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,27 Prozent vermehrt.
Der Mercantile Bank-Wert an der Börse wurde auf 1,06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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