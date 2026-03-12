NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercantile Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Mercantile Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Mercantile Bank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,99 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 43,497 Mercantile Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 49,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 172,68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 117,27 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Mercantile Bank einen Börsenwert von 860,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at