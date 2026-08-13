Mercantile Bank Aktie

Mercantile Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675407 / ISIN: US5873761044

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Profitable Mercantile Bank-Anlage? 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Mercantile Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercantile Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Mercantile Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mercantile Bank-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Mercantile Bank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 35,26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Mercantile Bank-Aktie investierten, hätten nun 283,607 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (61,31 USD), wäre das Investment nun 17 387,98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +73,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mercantile Bank bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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